В стельку пьяный водитель, 140 км/ч: автомобиль пять раз перевернулся через крышу, пассажир вылетел из машины
Около пяти часов вечера в Вильяндимаа, деревня Лалси, произошла авария, в ходе которой пострадали двое мужчин, передает Postimees.
Авария случилась, когда автомобиль Peugeot, ехавший в сторону Колга-Яани, вылетел с дороги через полосу встречного движения, несколько раз перевернулся через крышу и затем приземлился на колеса на обочине дороги.
Автомобиль перевернулся через крышу четыре-пять раз, спидометр машины завис на скорости 140 км/ч.
В автомобиле был пассажир. Отметивший сегодня свой сороковой день рождения мужчина вылетел из машины и приземлился в 20 метрах от автомобиля.
Как сообщила полиция, 35-летний мужчина за рулем Peugeot находился в уголовно наказуемой степени опьянения.
Обоих мужчин доставили в Клинику Тартуского университета.
Деревня Лалси на карте: