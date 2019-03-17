В стельку пьяный водитель, 140 км/ч: автомобиль пять раз перевернулся через крышу, пассажир вылетел из машины

Авария случилась, когда автомобиль Peugeot, ехавший в сторону Колга-Яани, вылетел с дороги через полосу встречного движения, несколько раз перевернулся через крышу и затем приземлился на колеса на обочине дороги.

Автомобиль перевернулся через крышу четыре-пять раз, спидометр машины завис на скорости 140 км/ч.

В автомобиле был пассажир. Отметивший сегодня свой сороковой день рождения мужчина вылетел из машины и приземлился в 20 метрах от автомобиля.

Как сообщила полиция, 35-летний мужчина за рулем Peugeot находился в уголовно наказуемой степени опьянения.

Обоих мужчин доставили в Клинику Тартуского университета.