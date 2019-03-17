Христианское объединение EKRE прокомментировало скандал с оскорблением раввина

В субботу утром главный раввин Эстонии Шмуэль Кот подвергся словесным оскорблениям: пьяный житель Таллинна, получивший штраф от МуПо, обрушился на него с бранью. Инцидент произошел около девяти часов утра в Таллинне на трамвайной остановке "Пабери": говорящий по-эстонски мужчина начал выкрикивать оскорбления в сторону главного раввина, который шел в синагогу на шаббатную службу вместе с детьми: "Что ты смотришь, еврей? Отправишься в печь!"

Председатель Христианского объединения EKRE Тармо Хинтс пишет, что нанесенное раввину оскорбление крайне встревожило объединение.

"В течение всей истории у евреев было достаточно болезненного опыта преследований. И не только со стороны мусульман. Проявим высшую мудрость в этом вопросе и не будем совершать поступков, о которых позже пожалеем", - написал он.

Хинтс подчеркнул, что в Эстонии действует свобода слова. "Будучи христианами мы верим, что каждый человек создан и глубоко любим Богом, поэтому все люди равны перед Богом. Бог подарил миру разные национальности и языки, и каждая национальность достойна уважения и почитания. Будучи христианами мы считаем евреев особенно достойными почитания, признаем явление Бога и чудесного плана через этот народ. Поэтому мы крайне встревожены из-за пошлого оскорбления, нанесенного в субботу", - написал Хинтс.