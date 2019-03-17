Тереза Мэй может отменить новое голосование по Брекзиту

В свою очередь министр финансов Великобритании Филип Хаммонд сообщил, что правительство не будет выносить соглашение с ЕС на голосование нижней палаты, если не будет достаточной поддержки среди консерваторов и депутатов от североирландской Демократической юнионистской партии (ДЮП). В настоящее время Мэй все еще не удалось заручиться необходимой поддержкой среди своих однопартийцев.

Из-за глубоких разногласий британские парламентарии до сих пор так и не смогли ратифицировать договор о порядке Брекзита, согласованный Терезой Мэй с Брюсселем, и пришли к выводу, что им не успеть проделать всю необходимую работу до 29 марта, когда первоначально планировался момент Брекзита. Отсрочка выхода Великобритании из ЕС, однако, станет возможной лишь в том случае, если на нее согласятся все остальные 27 стран. Депутаты уже дважды отклоняли соглашение, подписанное Терезой Мэй и руководством Евросоюза, в последний раз это произошло 12 марта.