Президент Австрии призвал ЕС не плясать под дудку Трампа

"Европейцы не должны плясать под дудку Трампа", - заявил он в интервью газете Die Welt, которое вышло в понедельник, 18 марта.

В качестве конкретного примера, где Евросоюз мог бы проявить больше самостоятельности, президент Австрии назвал соглашение с Ираном, из которого США вышли без всякого повода, запретив европейским компаниям вести бизнес с Тегераном под угрозой санкций, пишет DW.com. "По-моему, это уже слишком", - заверил ван дер Беллен.

Австрийские власти неоднократно демонстрировали несогласие с позицией США. В частности, федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц во время февральской встречи с Дональдом Трампом поддержал проект газопровода "Северный поток-2". Австрия поддерживает проект, поскольку ей необходима безопасность энергопоставок, пояснил Себастьян Курц. "Наконец-то есть относительное согласие по этому проекту в рамках Европейского cоюза", - добавил он.