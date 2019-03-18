Месси сделал очередной хет-трик, итальянцы подрались на скамейке запасных

В 28-м туре примеры «Барселона» разгромила «Бетис» (4:1). Лионель Месси отличился дважды в первом тайме, а на 85-й минуте установил окончательный счет. Луис Суарес забил третий гол каталонцев, но до конца матча не доиграл, получив травму и покинув поле,

В 31-м туре премьер-лиги «Ливерпуль» был сильнее «Фулхэма» (2:1), «Эвертон» победил «Челси» (2:0).

Несколько матчей перенесены из-за игр Кубка Англии, а «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» встретятся 24 апреля.

«Ювентус» уступил «Дженоа» в гостевом матче 28-го тура чемпионата Италии (0:2). Это поражение стало для команды Массимилиано Аллегри первым в текущем розыгрыше серии А.

В последний раз до этого туринцы проигрывали в национальном первенстве в апреле прошлого года – тогда поражение «Юве» нанес «Наполи» (0:1).

игру пропускал нападающий «бьянконери» Криштиану Роналду, которому был предоставлен отдых.

«Ювентус», несмотря на поражение, сохраняет уверенное лидерство в турнирной таблице. Идущий вторым «Наполи» может сократить отставание от туринцев до 15 очков, если сегодня победит «Удинезе».

Полузащитники Франк Кессиэ и Лукас Биглия устроили потасовку на скамейке «Милана» в ходе дерби с «Интером» (2:3).

Аргентинец провел весь матч в запасе. Кессиэ вышел в стартовом составе, и на 69-й минуте тренер Дженнаро Гаттузо выпустил вместо него защитника Андреа Конти.