Пн, 18.03.2019
"Было бы уместнее спросить, готовы ли мы к неожиданному ухудшению экономических условий". Расмус Каттай
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Расистские высказывания могут дорого обойтись российскому футболисту

Расистские высказывания могут дорого обойтись российскому футболисту

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Павел Погребняк в период, когда он входил в сборную России.

ФОТО: Sergey Ponomarev/AP

Нападающий футбольного клуба "Урал" Павел Погребняк признался, что не видит смысла в натурализации игроков. Игроку может грозить длительная дисквалификация.

"Отношусь к натурализации в сборной отрицательно. Не вижу в этом смысла. Бразилец Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Марио Фернандес вот топовый игрок. Но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев", - приводит слова Погребняка "Комсомольская правда".

Погребняк выступал в составе сборной России с 2006 по 2012 год. Нападающий принял участие в 33 матчах национальной команды и забил 8 мячей.

"Нельзя судить по цвету кожи о месте футболиста в сборной России, - сказал "Чемпионату" заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов. - При вызове в главную команду страны всегда на первом плане стоят профессиональные качества игрока.

Несомненно, РФС будет в ближайшее время рассматривать этот вопрос и будет принято решение. По регламенту Комитета по этике возможны санкции от денежного штрафа вплоть до временной дисквалификации футболиста".

Регламент РФС предусматривает за подобные высказывания дисквалификацию до 10 матчей.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ