Расистские высказывания могут дорого обойтись российскому футболисту

"Отношусь к натурализации в сборной отрицательно. Не вижу в этом смысла. Бразилец Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Марио Фернандес вот топовый игрок. Но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев", - приводит слова Погребняка "Комсомольская правда".

Погребняк выступал в составе сборной России с 2006 по 2012 год. Нападающий принял участие в 33 матчах национальной команды и забил 8 мячей.

"Нельзя судить по цвету кожи о месте футболиста в сборной России, - сказал "Чемпионату" заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов. - При вызове в главную команду страны всегда на первом плане стоят профессиональные качества игрока.

Несомненно, РФС будет в ближайшее время рассматривать этот вопрос и будет принято решение. По регламенту Комитета по этике возможны санкции от денежного штрафа вплоть до временной дисквалификации футболиста".