Конгресс США предлагает запретить россиянам въезд в страну из-за поддержки Мадуро

"Увеличение присутствия Российской Федерации в Западном полушарии вызывает озабоченность у Соединенных Штатов и союзников в регионе", - говорится в тексте законопроекта, опубликованного на сайте конгресса.

Также американцев настораживают совместные учения России и Венесуэлы, прошедшие в декабре 2018 года, и предоставление латиноамериканской стране кредитов как ранее, так и сейчас, во время нынешнего политического и экономического кризиса. В частности, недавно Россия предоставила кредит находящейся под санкциями венесуэльской нефтяной компании PDVSA, пишет Newsru.com.

Кроме того, в проекте упоминается, что режим Мадуро обратился к РФ - одному из своих самых сильных политических союзников - за финансовой поддержкой во время нынешнего экономического кризиса.

Не позднее чем через 120 дней после принятия законопроекта госсекретарь США Майкл Помпео должен будет представить соответствующим комитетам конгресса оценку российско-венесуэльского сотрудничества в области безопасности и потенциальной угрозы, которую такое сотрудничество наносит США и странам Западного полушария. Далее в течение 30 дней госсекретарь предоставит стратегию по решению проблемы российского-венесуэльского сотрудничества.

В качестве ограничительных мер конгресс предлагает запретить выдачу виз и въезд в США лицам, "которые действуют от имени правительства России в прямой поддержке венесуэльских сил безопасности".

При этом закон, в случае его принятия, будет иметь обратную силу: иностранцы, обвиненные в поддержке Венесуэлы, могут лишиться уже полученного права на въезд в США.

Авторам законопроекта выступила член палаты представителей от Демократической партии США Дебби Вассерман-Шульц. 28 февраля палата представителей направила документ на рассмотрение в комитет по иностранным делам и судебный комитет сената США.

11 марта США наложили санкции на российско-венесуэльский "Еврофинанс Моснарбанк" за связь с государственной нефтяной корпорацией Венесуэлы PDVSA. Visa и MasterCard приостановили членство кредитной организации в платежных системах, что повлекло за собой блокировку карт Visa и MasterCard за границей и на территории РФ, включая ограничение в приеме карт Visa и MasterCard в устройствах банка. Кроме того, с 11 марта банк перестал проводить платежи в долларах США.