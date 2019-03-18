Обнаруженный в оставленной без присмотра машине заряженный пистолет оказался в детсаду

Примерно в паре сотен метров от работы она заметила автомобиль Audi темного цвета, который стоял рядом с перекрестком улицы Ыпетаяте-теэ и дороги Эльва-Ранну с заведенным мотором и открытыми дверьми, пишет Tartu Postimees. Рядом с машиной никого не было. Заглянув в салон, женщина увидела на полу пистолет.

Поскольку представшая взору сотрудницы детсада картина выглядела странной, недолго думая, она решила взять пистолет с собой. Хоть Tartu Postimees и удалось дозвониться до нее, женщина не захотела подробно описывать события того дня. По итогам непродолжительного разговора стало известно, что сотрудница детсада не имела при себе мобильного телефона, поэтому решила взять пистолет с собой и сообщить в полицию.

«Да, данный инцидент действительно имел место», - подтвердила директор детсада Сигне Эриксон. В Лыунаской окружной прокуратуре также подтвердили эту информацию. Помощник прокурора Герд Раудсепп сообщил, что оставленный без присмотра пистолет был заряжен.

Директор детского сада заверила, что жизни детей ничего не угрожало, поскольку все события разворачивались до прибытия родителей с детьми.

Поспешившие на вызов полицейские задержали 19-летнего и 25-летнего мужчин, которых затем доставили в отделение полиции вместе с пистолетом.

«Когда родители пришли в детсад с детьми, полиция уже была на месте. Конечно, автомобиль полиции вызвал у людей вопросы, но в недалеком прошлом в детсад уже проникали злоумышленники», - сказала Эриксон, а также призналась, что об обстоятельствах инцидента родителям не говорили.

Стражам порядка удалось установить, что ни у одного из задержанных не было разрешения на оружие. По предварительным данным, оружие принадлежало 25-летнему мужчине. В его же собственности находилась стоявшая у дороги с заведенным мотором Audi.

Сами задержанные заявили, что в тот момент, когда рядом с машиной оказалась сотрудница детсада, они якобы отошли покурить.

Директор детсада Сигне Эриксон сказала, что после отъезда полиции они провели собрание, где о произошедшем известили персонал. По данным Tartu Postimees, обсуждение выдалось жарким, поскольку нашедшая пистолет сотрудница упрекнула в произошедшем коллегу, которая якобы являлась родственницей одного из задержанных.

Майор полиции Лыунаской префектуры Юллар Сымера сообщил, что в этот раз все обошлось, так как никто не пострадал. По его мнению, сотрудница детсада поступила правильно, когда взяла на хранение заряженный пистолет, так как если бы он попал в руки какого-либо злоумышленника, последствия могли бы быть более печальными.