Предвыборные фейки в украинском Facebook: главная мишень - Зеленский

В Facebook немало и других ложных сообщений о Зеленском, но они не стали настолько популярными. Кроме того, существует фальшивая публичная страница Зеленского, на которой от его имени написано, что он якобы вылетит на переговоры с Путиным после победы, даст русскому статус государственного языка и перенесет столицу в Одессу. На страницу подписаны 4600 человек.

20 тысяч реакций - это много это или нет?

Как оценить количество реакций на пост? 20 тысяч лайков, перепостов и комментариев, которые насобирали некоторые из фейков, - это много. Так, пост об уголовном деле против Зеленского - второй по популярности среди всех постов о выборах и кандидатах в президенты на русском языке. Пост о гневе украинцев - на четвертом месте.

Могли ли эти реакции быть "накручены" при помощи ботов? Вероятно. "По крайней мере у одного из двух самых популярных постов сразу заметны необычные цифры (соотношение лайков, комментариев и репостов. - прим. ред.), которые могут указывать на ложную активность", - заявил в интервью DW эксперт по информационной безопасности американского аналитического центра The Atlantic Council Бен Ниммо. Обычно подобные новости в Facebook - в том числе на страницах более качественных и вызывающих доверие изданий - набирают значительно меньше лайков, репостов и комментариев. По словам Ниммо, центр намерен внимательнее изучить приведенные выше фейковые посты.

Фейки о других кандидатах

Фейки в Facebook есть обо всех кандидатах в президенты Украины, претендующих на высокие места в предвыборной гонке. Впрочем, даже самые раскрученные из них не столь популярны, как посты о Зеленском.

Так, пост, утверждающий, что "Тимошенко не рассчиталась с пенсионерами за участие в митинге", набрал чуть более 5400 реакций. Фактов, подтверждающих эту информацию, нет. В еще одном посте высказывание Тимошенко о газе переиначено в негативном контексте - у поста более 3200 реакций.

В самом популярном фейке о Петре Порошенко сказано, что он обещал еврейской элите 4 области в случае победы на выборах. Такого обещания действующий президент Украины не давал. Пост, тем не менее, собрал более 4500 реакций. У фейка с утверждением, что Трамп приказал Порошенко уйти мирно, - чуть менее 4000 реакций.

Эксперты: фейки могут негативно повлиять на результаты выборов

Могут ли фейки оказать реальное влияние на выборы и можно ли говорить о существовании спланированной кампании в Facebook против Владимира Зеленского?