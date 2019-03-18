Новая Зеландия ужесточает контроль над владением оружия

"Мы хотим двигаться так скоро, как только возможно", - заявила она. Ардерн объявила о планах ужесточения контроля за оружием как только стало известно, что обвиняемый в убийстве 50 человек в двух мечетях 28-летний Брентон Таррант легально владел пятью единицами оружия, которые и использовал в теракте, пишет DW.com.

По словам его адвоката Ричарда Петерса, Таррант освободил его от обязанностей защищать себя и будет заниматься этим в суде самостоятельно. Петерс высказал предположение, что Таррант собирается использовать процесс в качестве платформы для озвучивания своих экстремистских идей. Незадолго до совершения теракта Таррант опубликовал в соцсетях 74-страничный манифест, в котором называл себя сторонником идеи превосходства белых людей и рассказывал о планах совершить в Европе теракты, направленные против мусульман.

Двойной теракт