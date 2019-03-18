Предприниматель 2019 года: фирму с собой на тот свет не возьмешь!

Когда объявленный предпринимателем этого года Тынис Каазик еще сидел на школьной скамье, он естественно не думал о том, что станет бизнесменом. Образовательный путь молодого человека, которого привлекала тема экологии, завершился защитой кандидатской по географии в Тартуском государственном университете, что в сегодняшнем понимании означает получение докторской степени. Параллельно он также был инспектором по окружающей среде в лесничестве Аэгвийду. Даже в последующие годы после восстановления независимости Эстонии Каазик думал, что он скорее человек природы. Защитой окружающей среды он занимался даже на уровне министра: в 1991-92 годы он был министром окружающей среды в правительстве переходного периода.

Но все-таки в конце 90-х годов Каазику на ум пришла идея, которая подтолкнула его начать свой бизнес. Он обратил внимание на то, что в Эстонии оживленно занимались уничтожением и вывозом цинковых аккумуляторов, а более трудоемким процессом, то есть переработкой аккумуляторов, не занимался никто. В то же время высокая цена цинка на мировом рынке могла бы стать для этого хорошим поводом.

Вскоре Каазик основал Ecometal AS, которое и стало перерабатывать цинковые аккумуляторы, в результате чего конечным продуктом был цинковый сплав. «Многие не верили в мою фирму», - вспоминает Тынис. Неверие в глазах других росло, прежде всего потому, что речь шла о до этого незнакомом и новом бизнесе, который предполагал большие объемы. «Как видите – на сегодняшний день завод работает уже 15 лет», - отметил он, добавив, что «и не с плохими показателями».

В год Ecometal перерабатывает приблизительно около 20 000 тонн цинковых аккумуляторов, из которых получается 12 000 тонн свинца и свинцового сплава. Кроме того, на заводе перерабатывают более 1000 тонн гранул полипропилена, то есть пластика. В фирме работает 60 человек. Оборот предприятия из года в год рос, достигнув в 2017 году уже более 28 миллионов евро. Прибыль при этом составила 3,3 миллиона. О позапрошлом годе Каазик и говорит, что это был самый яркий год для его бизнеса, так как цены на мирового рынке были очень высокие.

В прошлом году финансовые показатели были немного ниже, так как на рынке наблюдался спад. Цинковый бизнес и зависит почти полностью от цен на мировом рынке, которые формируются в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange - прим. ред.). «Если цена высокая, бизнес идет хорошо, и наоборот», - рассказал Каазик вкратце о специфике своего бизнеса. Расходы на переработку аккумуляторов в течение многих лет существенно не менялись.