Предприниматель 2019 года: фирму с собой на тот свет не возьмешь!

Когда экс-министр Тынис Каазик на стыке веков основал уникальный в Балтии бизнес, завод по переработке аккумуляторов Ecometal AS, некоторые думали, что у него нет надежды на существование. Теперь же многие хотели бы заполучить этот бизнес, но предприниматель хочет оставить дело жизни своим детям и внукам.
Когда объявленный предпринимателем этого года Тынис Каазик еще сидел на школьной скамье, он естественно не думал о том, что станет бизнесменом. Образовательный путь молодого человека, которого привлекала тема экологии, завершился защитой кандидатской по географии в Тартуском государственном университете, что в сегодняшнем понимании означает получение докторской степени. Параллельно он также был инспектором по окружающей среде в лесничестве Аэгвийду. Даже в последующие годы после восстановления независимости Эстонии Каазик думал, что он скорее человек природы. Защитой окружающей среды он занимался даже на уровне министра: в 1991-92 годы он был министром окружающей среды в правительстве переходного периода.
Но все-таки в конце 90-х годов Каазику на ум пришла идея, которая подтолкнула его начать свой бизнес. Он обратил внимание на то, что в Эстонии оживленно занимались уничтожением и вывозом цинковых аккумуляторов, а более трудоемким процессом, то есть переработкой аккумуляторов, не занимался никто. В то же время высокая цена цинка на мировом рынке могла бы стать для этого хорошим поводом.
Вскоре Каазик основал Ecometal AS, которое и стало перерабатывать цинковые аккумуляторы, в результате чего конечным продуктом был цинковый сплав. «Многие не верили в мою фирму», - вспоминает Тынис. Неверие в глазах других росло, прежде всего потому, что речь шла о до этого незнакомом и новом бизнесе, который предполагал большие объемы. «Как видите – на сегодняшний день завод работает уже 15 лет», - отметил он, добавив, что «и не с плохими показателями».
В год Ecometal перерабатывает приблизительно около 20 000 тонн цинковых аккумуляторов, из которых получается 12 000 тонн свинца и свинцового сплава. Кроме того, на заводе перерабатывают более 1000 тонн гранул полипропилена, то есть пластика. В фирме работает 60 человек. Оборот предприятия из года в год рос, достигнув в 2017 году уже более 28 миллионов евро. Прибыль при этом составила 3,3 миллиона. О позапрошлом годе Каазик и говорит, что это был самый яркий год для его бизнеса, так как цены на мирового рынке были очень высокие.
В прошлом году финансовые показатели были немного ниже, так как на рынке наблюдался спад. Цинковый бизнес и зависит почти полностью от цен на мировом рынке, которые формируются в ходе торгов на Лондонской бирже металлов (London Metal Exchange - прим. ред.). «Если цена высокая, бизнес идет хорошо, и наоборот», - рассказал Каазик вкратце о специфике своего бизнеса. Расходы на переработку аккумуляторов в течение многих лет существенно не менялись.
Завод Ecometall в Силламяэ работает фактически 24 часа в сутки и семь дней в неделю. Работа на заводе тяжелая: шум, жара, также цинк является токсичным. Поэтому особого внимания заслуживает то, что, по словам Каазика, у них никогда не было особых проблем с поиском рабочих рук, было скорее наоборот. «По крайней мере в Силламяэ мы не ощущаем нехватку рабочих рук. Работники Ида-Вирумаа согласны работать. Их не пугает, что работа тяжелая. У нас работают целые семьи: отцы и сыновья», - описал Каазик. «Если бы мы в свое время построили бы завод, например, в Пылва, то, скорее всего, было бы труднее найти работников», - ссылается Каазик на историю промышленного региона Ида-Вирумаа.
Большая часть продукции, почти 80 процентов, Ecometal продает напрямую клиентам из Европейского Союза. Остальная продукция идет на торги на Лондонскую биржу металлов, после чего она в свою очередь расходится по всем рынкам мира.
Насколько жизнеспособен бизнес цинковых аккумуляторов, учитывая то, что нашествие электромобилей и литиевых батареек некоторые уже назвали неизбежной тенденцией будущего? Каазик не беспокоится по этому поводу, так как цинковые аккумуляторы по-прежнему остаются самыми популярными электрическими аккумуляторами. «Они по-прежнему самые дешевые и эффективные»,- сказал он.
По словам Каазика, с самого основания фирмы они смотрели в сторону инноваций. Когда они открылись в 2003 году, то сделали это сразу с применением самых новейших технологий, которые на то время можно было найти в мире. В 2009 году фирма стала использовать цех по кристаллизации сульфата натрия, в котором перерабатывали полученную нейтрализованную аккумуляторную кислоту в водном растворе в кристаллизованный сульфат натрия, который используется как в бумажной, текстильной, стекольной, так и химической промышленности.
И на сегодняшний день фокус фирмы заключается, прежде всего, в эффективном процессе переработки, и это не только с целью снизить расходы предприятия, но и снизить насколько это возможно негативное влияние на окружающую среду.
Несмотря на то, что имеющееся бизнес-направление в течение 25 лет приносило Ecometal успех и стабильную хорошую прибыль, Каазик также активно ищет новые бизнес-направления, которыми можно заняться: «Для меня страшен застой или, что еще хуже, движение назад. Видимо это проявляется как в моей жизни, так и в деятельности фирмы».
Поэтому Тынис Каазик создал целый концерн, из которого завод Ecometal, который был номинирован на конкурс Предприниматель года, является одной его частью. В группу, которая носит название Net Systems, входит также, например, OÜ Weerec, которое находится в Куусалу и на котором работает 64 человека. Основной деятельностью этой фирмы является переработка электрических и электронных отходов.
«Все предметы, у которых есть провод или батарейка внутри, это наш товар», - заявил Каазик. И в этой области они остаются по сути единственными производителями в Эстонии. Вторая часть Weerec, так же как Ecometal, занимается направлением повторного использования материалов из пластмассы. «Сфера в широком понимании такая же – сохранение чистоты окружающей среды», сказал Каазик.
Третья фирма концерна, это начавшая в 2016 году деятельность фирма Höhle OÜ, которая производит трубы и пучки труб, внутрь которых устанавливается фиброоптический световой кабель. Сразу, в течение первого полного года, оборот фирмы достиг почти 1,5 миллиона евро, и прибыль фирмы составила четверть миллиона. Клиенты Höhle – это фирмы, которые выполняют связные и электрические работы, в том числе и фирма Corle OÜ, которая также была номинирована на звание предпринимателя года.
Конечно, нельзя не рассказать еще об одном бизнесе Каазика. А именно, ему также принадлежит мыза Сака, которую он восстановил своими силами. «Возрождение мызы Сака можно считать исполнением моей мечты», - говорит он.
Хотя Тынис Каазик в течение 30 лет превратился в успешного предпринимателя, его цель остается прежней: чтобы регион Балтийского моря оставался чистым, и окружающую среду берегли бы настолько, насколько это возможно. Он подчеркнул, что если бы не было производства по переработке цинковых аккумуляторов, то, скорее всего, аккумуляторы валялись бы где-то в лесу или на обочинах шоссе, и все токсичные вещества просачивались бы в почву. «Мы предотвращаем возможный вред на окружающую срежу, по крайней мере, в одной сфере», - радуется он.
Думая об экономическом влиянии Каазик признает, что по сравнению с крупными корпорациями их вклад в общество не такой большой, но они все-таки в течение всех лет деятельности стабильно вносили вклад в экономику Эстонии, платя налоги и предоставляя людям работу. Цель – предложить работникам стабильность, чтобы они могли быть уверены в своем будущем.
В прошлом году фирма Ecometal также получила титул Семейное предприятие года. Тынис Каазик сам является собственником и председателем правления фирмы, его жена председатель совета, а сын и дочь являются членами совета. «Никто из них, конечно, не стоит у печи, но они все участвуют в стратегическом управлении компанией», - подчеркнул Каазик, добавив, что они также участвуют в ежедневном управлении.
Несмотря на то, что в течение многих лет был большой интерес и много желающих купить Ecometal, Каазик не хочет продавать работу своей жизни. Это значит, что фирма останется детям и внукам. «Фирму с собой на тот свет не возьмешь», - смеется руководитель. «А сейчас я скорее наслаждаюсь процессом управления фирмой и тем, что могу участвовать в принятии всех решений», - подытожил Тынис Каазик, которому в январе этого года исполнилось 70 лет.