Минобороны Грузии: учения НАТО не направлены против России

Командно-штабные учения Североатлантического альянса "NATO-GEO EXERCISE 2019", которые начались в Грузии в понедельник, не направлены против России, заявил глава грузинского оборонного ведомства Леван Изория.
"Эти учения не содержат угрозы для России. (...) Цели самой НАТО чисто оборонные, и сценарий этих учений никак не направлен против российской угрозы", - сказал Изория в интервью грузинской телекомпании "Имеди".
Как сообщалось, учения с участием военнослужащих 24 стран-членов НАТО и партнеров альянса пройдут в Грузии до 29 марта.
По словам министра, учения направлены на отработку возможностей управления и контроля, на обеспечение высокого уровня координации и повышение совместимости между странами-членами Североатлантического альянса и их партнеров.
Изория подчеркнул, что НАТО является оборонной организацией, он назвал беспочвенными все высказанные с российской стороны опасения относительно проходящих в Грузии учений.
Министр отметил, что сотрудничество Грузии с НАТО - это суверенное право грузинской стороны, и ни у одной страны нет права решать за нас в какую политическую или военную организацию мы хотим вступить.
Изория заявил, что вступление в НАТО - это твердая воля грузинского народа.
"Для нас НАТО является гарантией развития граждан в безопасной среде и тем самым обеспечения благополучия страны. Наша оборонная политика и политика НАТО не направлены против других стран. Это оборонная организация", - сказал министр обороны Грузии.
Изория напомнил, что в Грузию вскоре ожидается визит генсека НАТО Йенса Столтенберга, который ознакомится с ходом учений. Страну также посетят члены Военного комитета НАТО, пленарное заседание которого состоится в Грузии.
Ранее в Минобороны Грузии сообщили, что в учениях "NATO-GEO EXERCISE 2019" примут участие более 350 военнослужащих из 24 стран-членов НАТО и партнеров альянса. Учения, которые будут проходить на территории совместного с НАТО тренировочного и оценочного центра (JTEC), продлятся до 29 марта.