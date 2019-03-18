Минобороны Грузии: учения НАТО не направлены против России

"Эти учения не содержат угрозы для России. (...) Цели самой НАТО чисто оборонные, и сценарий этих учений никак не направлен против российской угрозы", - сказал Изория в интервью грузинской телекомпании "Имеди".

Как сообщалось, учения с участием военнослужащих 24 стран-членов НАТО и партнеров альянса пройдут в Грузии до 29 марта.

По словам министра, учения направлены на отработку возможностей управления и контроля, на обеспечение высокого уровня координации и повышение совместимости между странами-членами Североатлантического альянса и их партнеров.

Изория подчеркнул, что НАТО является оборонной организацией, он назвал беспочвенными все высказанные с российской стороны опасения относительно проходящих в Грузии учений.

Министр отметил, что сотрудничество Грузии с НАТО - это суверенное право грузинской стороны, и ни у одной страны нет права решать за нас в какую политическую или военную организацию мы хотим вступить.

Изория заявил, что вступление в НАТО - это твердая воля грузинского народа.

"Для нас НАТО является гарантией развития граждан в безопасной среде и тем самым обеспечения благополучия страны. Наша оборонная политика и политика НАТО не направлены против других стран. Это оборонная организация", - сказал министр обороны Грузии.

Изория напомнил, что в Грузию вскоре ожидается визит генсека НАТО Йенса Столтенберга, который ознакомится с ходом учений. Страну также посетят члены Военного комитета НАТО, пленарное заседание которого состоится в Грузии.