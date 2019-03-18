Закрытие производства в Эстонии оставит без работы 340 сотрудников Baltika

В мейнстримном сегменте с весеннего сезона следующего года Monton, Mosaic и Bastion объединят в бренд Monton, предложение ценности которого изменится в соответствии с расширенным целевым сегментом и ожиданиями клиентов, сообщила Baltika бирже.

Председатель правления Baltika Меэлис Мильдер назвал план действий и финансирования на ближайшие годы самым радикальным шагом в истории Baltika, толчком к которому стал завершившийся убытками год. В дальнейшем компания вместо международного роста сфокусируется на продажах в Балтии, упрощении бизнес-процессов и снижении операционных затрат. Снизить затраты позволят прекращение производства в Эстонии, слияние брендов и прекращение ряда убыточных действий, в том числе прекращение сотрудничества с российским франшизным партнером, сказал Мильдер.

В течение 2019 года Baltika прекратит производство на предприятиях в Эстонии, где производится около 33 процентов всех коллекций Baltika. Закрытие предприятий в Ласнамяэ и Кохтла-Ярве коснется около 340 работников. «В зависимости от производственных процессов часть работ продолжится до поздней осени, а часть — до конца года», - сказал Мильдер.

По его словам, компания будет сотрудничать с кассой по безработице, чтобы предлагать консультации по продвижению на рынке труда. Прекращение производства в Эстонии изменит процесс поставок Baltika. «Услуги по пошиву мы будем покупать преимущественно у партнеров в европейском регионе. Развитие продукции, дизайн и контроль качества останутся в Baltika», - сказал Мильдер.

По словам Мильдера, чтобы привести собственный капитал в соответствие с требованиями и совершить стратегический переворот, компании потребуются поддержка акционеров и дополнительный капитал в размере 5 млн евро, из которых 3 млн пойдут на покрытие убытков за 2018 и 2019 годы, а 2 млн — на реорганизацию компании.

Он пояснил, после изменения портфеля брендов Baltika будет в будущем действовать в двух клиентских сегментах: мейнстримном и премиумном. Премиумными брендами будут Ivo Nikkolo и Baltman. По его словам, при текущих объемах продаж портфель из пяти брендов не является целесообразным.

Компания рассчитывает за ближайшие 12 месяцев сократить годовые постоянные затраты примерно на 2 млн евро.