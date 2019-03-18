Пн, 18.03.2019
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  • При пожаре на заводе по производству плитки пострадал человек

При пожаре на заводе по производству плитки пострадал человек

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ФОТО: Marko Saarm

В воскресенье утром в Пярну вспыхнул пожар на заводе по производству плитки, пострадал один человек.

В 10.51 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на заводе на улице Ряэма. На тот момент языки пламени вырывались из бункера на крыше здания, сообщил пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра.

К тому времени, когда спасатели прибыли на место, на крыше здания горел пылевой фильтр, а в расположенных ниже помещениях мельница.

К 11.49 пожар локализовали, продолжились работы по тушению бункера. Пожар ликвидировали к 13.08. Один из находившихся на месте людей получил ожоговые травмы, скорая помощь доставила его в больницу.

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