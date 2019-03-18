При пожаре на заводе по производству плитки пострадал человек

В 10.51 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре на заводе на улице Ряэма. На тот момент языки пламени вырывались из бункера на крыше здания, сообщил пресс-секретарь Ляэнеского спасательного центра.

К тому времени, когда спасатели прибыли на место, на крыше здания горел пылевой фильтр, а в расположенных ниже помещениях мельница.