Почему Трамп не подарил нас Путину?

А что касается левых течений внутри Америки, их усиление вполне естественно. Они стали ответом на растущие проблемы бедности, неравенства и несправедливости. Еще покойный Бжезинский говорил, что основной проблемой Америки станет поиск справедливости. Этот поиск создает почву для левых. Не обязательно для социалистов маркистской закваски.

Так получилось, что именно левые, среди них и Сандерс, и Оккасио-Кортес, стали силой, которая выводит демпартию из паралича. Старая гвардия не может ее встряхнуть. Некоторые идеи новых левых, в частности, требования бесплатного образования, конечно, наивны. Хотя повышение налога со сверхбогатых, думаю, имеет смысл. В любом случае новые левые заставят истеблишмент начинать дискуссию о социальных вызовах, которые старая одряхлевшая элита не смогла решить. Новые левые облегчают и привлечение в политику новых сил.

Конечно, в такой устоявшейся стране как Америка с ее противовесами новые левые не смогут монополизировать власть. Никто не сможет! Но они станут для американкой системы источником оживления. Так, что нет оснований для волнений по поводу того, что Америкой будут управлять социалисты либо марксисты.

- Что происходит с западными политиками? Например, в Великобритании букмекеры предсказывают, что следующим премьером станет Джереми Корбин - человек с крайне левыми взглядами, который в свое время крепко дружил с Советским Союзом и носил цветы на могилы арабских террористов, а сейчас ругает Запад и критикует НАТО. Почему так происходит - это признак фундаментальных изменений в западной цивилизации?

- Мы имеем дело с кризисом либеральной демократии, который вызван неспособностью элиты, которая в Америке и Европе была у власти последние десятилетия, ответить на вызовы глобализации и неравенства. Реагировать на поиск людьми национальной идентичности, на проблемы олигархического и финансового капитализма. Но кризис- это единственный способ выздоровления. Другого способа у потерявшей функциональность системы не бывает. Именно кризис 70-х годов прошлого столетия привел к обновлению Запада.

Проблема, конечно, в массовом обвале политического центра - во всех партиях и во всех западных странах. Активизируются крайние и маргиналы. У них оказывается больше драйва. Что касается британских лейбористов, то им не повезло с Корбином. Не лучший лидер для периода прострации. Впрочем, тот факт, что большинство лейбористов хотят от него избавится, не оставляет ему особых шансов на премьерство. Все же Великобритания- это страна умеренная и страна центризма.

- Почему западное общество и СМИ после конца холодной войны резко стали левыми, хотя банкротство левых идей должно было стать очевидным?

- Посмотрите: почти во всех западных странах продолжается кризис старых партийных систем. И традиционных идеологий, которые не справляются с пониманием нового, глобалистского, открытого мира. Особенно грустна судьба социал-демократов и левых либералов, которые потеряли траекторию. В этой ситуации на первой план вышли крайние. Причем на обоих флангах - как левые, так и правые.

Последние даже более активны, чем левые. Взгляните на последние выборы во Франции, Нидерландах, Германии. Вот вам правые партии, которые получили существенный политический выигрыш - Альтернатива для Германии, Альтернатива для Швеции, Национальный Фронт во Франции, Партия свободы в Нидерландах и Австрийская партия свободы.

Европа подхватила корь и проходит через болезненный период. Но одновременно оживление крайних - это тест на устойчивость западных институтов и на наличие здравого смысла. Посмотрим, как западное общество выдержит этот тест. Во всяком случае в Европе сейчас около 70% избирателей готовы голосовать за центристские партии.