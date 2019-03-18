Родившаяся в Таллинне фигуристка рассказала о начале карьеры в России

«Вот он — Токио. Именно здесь пять лет назад во время чемпионата мира началось мое становление как фигуристки сборной России! Тогда мое спортивное будущее было очень туманным. Я была не просто в подвешенном состоянии — я летела в пропасть со скоростью света. Но в один момент меня подхватила Нина Мозер.

В то время я каталась в паре с Александром Забоевым. Мы тренировались в Америке и представляли Эстонию. Отношения были не самыми простыми. И как раз перед чемпионатом мира стало понятно, что в Штаты мы больше не вернемся. Александр просто разругался со всеми на катке.

На соревнования тогда уезжала, вообще не понимая, что будет дальше, где буду тренироваться, с кем. Просто собрала вещи — часть отправила домой, часть потащила за собой в Японию. И уже там моя жизнь совсем изменилась.

О том, что мной интересуется Нина Михайловна, я узнала от Максима Транькова. Мы разговорились как-то, он сказал, что Нина Михайловна хочет со мной поговорить и дал ее номер. Набрала ее сразу же после прокатов. Мы договорились встретиться.

Очень нервничала перед встречей. Мы все обсудили, она дала несколько дней, чтобы я все обдумала. Но я сразу понимала, что это лучший вариант. Это то, что поможет двигаться дальше и полностью доверилась Нине Михайловне.