Родившаяся в Таллинне фигуристка рассказала о начале карьеры в России

Российская фигуристка Наталья Забияко, выступающая в паре с Александром Энбертом, вспомнила переда началом чемпионата мира по фигурному катанию в Японии, как началась ее карьера в сборной России, передает Sport24.
«Вот он — Токио. Именно здесь пять лет назад во время чемпионата мира началось мое становление как фигуристки сборной России! Тогда мое спортивное будущее было очень туманным. Я была не просто в подвешенном состоянии — я летела в пропасть со скоростью света. Но в один момент меня подхватила Нина Мозер.
В то время я каталась в паре с Александром Забоевым. Мы тренировались в Америке и представляли Эстонию. Отношения были не самыми простыми. И как раз перед чемпионатом мира стало понятно, что в Штаты мы больше не вернемся. Александр просто разругался со всеми на катке.
На соревнования тогда уезжала, вообще не понимая, что будет дальше, где буду тренироваться, с кем. Просто собрала вещи — часть отправила домой, часть потащила за собой в Японию. И уже там моя жизнь совсем изменилась.
О том, что мной интересуется Нина Михайловна, я узнала от Максима Транькова. Мы разговорились как-то, он сказал, что Нина Михайловна хочет со мной поговорить и дал ее номер. Набрала ее сразу же после прокатов. Мы договорились встретиться.
Очень нервничала перед встречей. Мы все обсудили, она дала несколько дней, чтобы я все обдумала. Но я сразу понимала, что это лучший вариант. Это то, что поможет двигаться дальше и полностью доверилась Нине Михайловне.
Конечно, очень много воспоминаний и эмоций связано с Токио, куда я возвращаюсь впервые за это время. Очень волнительно и просто невероятно подъезжать к отелю, где я впервые встретилась с Ниной Михайловной, где решалась моя судьба. Этот турнир особенный для меня. И сейчас я по-настоящему счастлива здесь находиться», – рассказала Забияко.