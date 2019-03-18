У каждого пятого американца нет никаких сбережений

По данным Bankrate, около 21 процента работающих американцев заявили, что не копят деньги совсем. Большинство из тех, кто все же копят деньги, откладывают менее 10 процентов от своего дохода.

За несколько последних десятилетий семейные накопления в США стремятся вниз. Из расчетов Бюро трудовой статистики (BLS) видно, что американцы откладывали 7,6 процента лишнего дохода в декабре. Однако до 1980-х годов этот процент была гораздо выше.

По словам Брайана Роуза, старшего экономиста по Северной и Южной Америкам в UBS Wealth Management, растущее неравенство может быть потенциальной причиной того, почему личные накопления продолжают оставаться на низком уровне относительно исторических показателей и по сравнению с другими странами.

«Семьи с низким доходом часто живут от зарплаты до зарплаты. Иногда у них и это не получается, - сказал Роуз. - Таким образом, у них нет возможности накопления денег».

Даже если многие семьи в последнее время становятся все более подготовленными к внезапным расходам, исследование Федерального резерва США (the Fed) показывает, что четыре из десяти американцев сообщили о своей неспособности покрыть внезапные расходы суммой в 400 долларов, например оплату ремонта машины или починки электроприбора.

Эти данные не значат, что американцы не стараются откладывать, заявил Джонатан Мордач, экономист из Нью-Йоркского университета и соавтор книги «Финансовые дневники» (The Financial Diaries), в которой детально описывается исследование покупательских привычек 235 семей в течение одного года.

«Если посмотреть на показатели, то можно увидеть, что семьи часто откладывают деньги и потом тратят их, - сказал Мордач. - Можно заключить, что когда пятая часть американцев говорит об отсутствии сбережений, то они имеют в виду отсутствие долгосрочных сбережений».

У многих нет долгосрочных сбережений, потому что они вынуждены платить проценты по банковским взносам: 13 процентов опрошенных в исследовании Bankrate назвали долговые обязательства причиной отсутствия накоплений. От автолизинга до кредита за обучение, гражданам США становится все тяжелее и тяжелее платить за четыре триллиона потребительского долга страны.

«Как сильно растущий долг связан с уменьшением накоплений? Ответ - очень сильно», - прокомментировал Мордач.

Нехватка накоплений может стать более серьёзной проблемой для американцев в наступающий месяцы. Многие экономисты предполагают замедление экономического роста в продолжение двух лет, тогда как некоторые из них даже ожидают наступления кризиса к 2020 году.