После выборов ряды "Отечества" покинули десятки человек

С учетом числа вступающих в партии и покидающих их с начала прошлого года две партии, успешно набирающие членов, это EKRE и Центристская. Число новых членов всех остальных партий в несколько раз ниже. За год и три месяца с небольшим в EKRE вступило более тысячи человек, а в Центристскую партию - 760. В то же время Центристскую партию покидают такими же темпами.

Около 600 человек за этот же период покинули EKRE. Поскольку новые члены вступают в партию быстрее, чем ее покидают старые, можно предположить, что в EKRE происходит смена состава.

Больше всего поводов для беспокойства у "Отечества". Число покидающих ее ряды людей не отличается от того же показателя в остальных партиях, но в отличие от других партий люди не хотят вступать в "Отечество". С начала прошлого года в партию вступили всего 72 человека, в то время как даже в Объединенную левую партию за тот же период вступили 92 человека.