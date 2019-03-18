Полиция задержала мужчину, оскорбившего главного раввина Эстонии

Об этом BNS сообщила руководитель отдела профилактики преступности Пыхьской префектуры Елена Мирошниченко, отметив, что личность оскорбившего установлена — им является 27-летний мужчина. Он был задержан в воскресенье в одном из торговых центров в Таллинне.

Мужчина взят под стражу на 48 часов в порядке расследования совершенного им проступка. Задержанный сознался в своем деянии.

Сотрудники полиции проверяют связанную с мужчиной информацию и собирают доказательства, отметила Мирошниченко.

В субботу утром в центре Таллинна произошел инцидент, в ходе которого проверявший билеты патруль был вынужден оштрафовать молодого человека за безбилетный проезд в трамвае», - сообщила пресс-служба МуПо агентству BNS.

“Молодой человек, нервничавший и нецензурно выражавшийся в адрес патрульных полицейских, все время беседовал по телефону с приятелем. В момент оформления протокола рядом проходил главный раввин Эстонии Шмуэль Кот со своими детьми, в адрес которого нервничавший молодой человек выкрикнул оскорбительные выражения. Патруль МуПо немедленно вмешался в ситуацию и остановил невежливое поведение молодого человека, пообещав, что если он не послушается, придется вызвать полицию», - заверил представитель МуПо.