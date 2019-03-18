Коалиционные переговоры в понедельник охватят вопросы экономики

С утра в понедельник, 18 марта, представители Центристской партии, Консервативной народной партии (EKRE) и "Отечества" собрались для обсуждения вопросов экономики, в том числе, тем, связанных с налогами.

По итогам первого дня консультаций, состоявшегося 12 марта, председатели партий подтвердили, что Эстония должна продолжить движение прежним внешнеполитическим курсом и придерживаться прежней политики безопасности, Эстония также должна оставаться членом Европейского Союза и НАТО, отметили стороны.

В региональной политике три партии обещают сосредоточиться на более быстром развитии сельских регионов. Подводя итоги второго дня переговоров, они отметили, что считают необходимым содействовать развитию жизни и трудоустройства на селе, строительству сети быстрого интернета и росту числа гражданских объединений в сельской местности.

В ходе третьего дня переговоров о новой коалиции Центристская партия и приглашенные ею Консервативная народная партия (EKRE) и "Отечество" достигли договоренности по вопросам, касающимся спорта, культуры и молодежной работы. Партии сошлись во мнении о необходимости поддерживать спортивные увлечения молодежи и спорт высоких достижений в Эстонии, обеспечивать образование по интересам и способствовать развитию национальной культуры как в Эстонии, так и за рубежом.

В пятницу, в четвертый день переговоров три партии обсудили вопросы образования, которые войдут в возможное коалиционное соглашение. Партии хотят повысить уровень финансирования науки до 1% от ВВП. Обсудили также более тесное сотрудничество предпринимателей и ученых, продвижение эстонской науки. Отмечено было, в частности, что сохранится бесплатное эстоноязычное высшее образование.

В субботу с утра Центристская партия, партия "Отечество" и Консервативная народная партия (EKRE) продолжили переговоры о формировании правящей коалиции. Очередной этап переговоров был посвящен вопросам внутренней безопасности. Утром стороны обсудили темы народонаселения и семейной политики. Вечером в субботу партии договорились по теме охраны границы о том, что в рамках департамента полиции и погранохраны будет сформирована отдельная структура со своим бюджетом, кроме того, в Академии внутренних дел будет проводиться более углубленное обучение личного состава пограничников.