Касса страхования от безработицы о планах Baltika: швеи в Ида-Вирумаа могут не беспокоиться

Сотрудникам закрывающейся осенью швейной фабрики Baltika в Ахтме сильно переживать не стоит, высока вероятность того, что они найдут другую работу, считают в Кассе страхования от безработицы.
«У нас постоянно не хватает швей. Кроме предприятия Baltika Tailor у нас есть еще 19 швейных предприятий, которые ищут рабочие руки», – сказала заведующая Ида-Вируским отделом Кассы страхования от безработицы Аннека Теэлахк, которую цитирует Rus.ERR.
Из 340 попадающих под сокращение работников Baltika 110 работают в Ахтме, но, по мнению Теэлахк, большинство из них должны найти работу: «В Кохтла-Ярве семь предприятий, в Йыхви – три, в Ахтме есть еще два, также можно поехать в Кивиыли».
«Сокращение – всегда грустная новость для людей, но в четыре бюро кассы по безработице в Ида-Вирумаа каждую неделю приходят 200 новых клиентов», – отметила Теэлахк, добавив, что они привыкли к такому объему, а, кроме того, есть ресурсы, чтобы помочь людям.