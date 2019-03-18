Пойманная на допинге Йохауг: «Очень грустно, что допинг все еще существует в спорте»

«Очень грустно, что допинг все еще существует в спорте. Особенно когда на этом ловят спортсменов страны-организатора чемпионата мира. Так много волонтеров старалось, чтобы этот чемпионат в Австрии был лучшим, а потом происходит вот это.



Я всегда думаю, что все мои соперницы, которые выходят на старт, ничего такого не используют. Я фокусируюсь только на себе и своих действиях. Но... Это очень здорово, что работа по вылавливанию мошенников ведется, даже если мы о ней не знаем», – рассказала Йохауг Expressen.



Сама Йохауг была отстранена от спорта в 2016 году на полтора года из-за употребления допинга, который, по ее словам содержался в защитной губной помаде.