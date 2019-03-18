Пн, 18.03.2019
Простите, я бабушка. Я не чика, я бабушка! Керсти Кальюлайд
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Пойманная на допинге Йохауг: «Очень грустно, что допинг все еще существует в спорте»

Пойманная на допинге Йохауг: «Очень грустно, что допинг все еще существует в спорте»

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Therese Johaug 30 km ühisstardi kuldmedaliga

ФОТО: SRDJAN SUKI / EPA/Scanpix

Норвежская лыжница Тереза Йохауг прокомментировала допинговый скандал на чемпионате мира по лыжным видам спорта в Зеефельде.

«Очень грустно, что допинг все еще существует в спорте. Особенно когда на этом ловят спортсменов страны-организатора чемпионата мира. Так много волонтеров старалось, чтобы этот чемпионат в Австрии был лучшим, а потом происходит вот это.

Я всегда думаю, что все мои соперницы, которые выходят на старт, ничего такого не используют. Я фокусируюсь только на себе и своих действиях. Но... Это очень здорово, что работа по вылавливанию мошенников ведется, даже если мы о ней не знаем», – рассказала Йохауг Expressen.

Сама Йохауг была отстранена от спорта в 2016 году на полтора года из-за употребления допинга, который, по ее словам содержался в защитной губной помаде.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ