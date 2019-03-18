Пн, 18.03.2019
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США осудили вербальное нападение на главного раввина Эстонии

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Главный раввин Эстонии Шмуэль Кот в таллиннской синагоге.

ФОТО: Liis Treimann

Посольство США в Эстонии самым решительным образом осуждает инцидент с оскорблением раввина Шмуэля Кота, который произошел в субботу в Таллинне.

"Мы самым решительным образом осуждаем вербальное нападение на раввина Шмуэля Кота, которая произошла в субботу в Таллинне", - сообщила посольство.

"В современном обществе нет места подобному языку ненависти, независимо оттого направлен ли он на вероисповедание, расу, этническую принадлежность, пол человека или затрагивает какие-либо другие его отличительные черты. Слова имеют огромное значение и могут повлечь за собой опасные действия, если подобные выражения ненависти оставить без внимания", - сказано в заявлении.

Посольство США сообщило, что присоединяется к членам Еврейской общины Эстонии, к премьер-министру Юри Ратасу и ко всем, кто осудил этот акт и выражает поддержку правоохранительным органам Эстонии во время проведения расследования. 

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