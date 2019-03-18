США осудили вербальное нападение на главного раввина Эстонии

"Мы самым решительным образом осуждаем вербальное нападение на раввина Шмуэля Кота, которая произошла в субботу в Таллинне", - сообщила посольство.

"В современном обществе нет места подобному языку ненависти, независимо оттого направлен ли он на вероисповедание, расу, этническую принадлежность, пол человека или затрагивает какие-либо другие его отличительные черты. Слова имеют огромное значение и могут повлечь за собой опасные действия, если подобные выражения ненависти оставить без внимания", - сказано в заявлении.