США осудили вербальное нападение на главного раввина Эстонии

Посольство США в Эстонии самым решительным образом осуждает инцидент с оскорблением раввина Шмуэля Кота, который произошел в субботу в Таллинне.
"Мы самым решительным образом осуждаем вербальное нападение на раввина Шмуэля Кота, которая произошла в субботу в Таллинне", - сообщила посольство.
"В современном обществе нет места подобному языку ненависти, независимо оттого направлен ли он на вероисповедание, расу, этническую принадлежность, пол человека или затрагивает какие-либо другие его отличительные черты. Слова имеют огромное значение и могут повлечь за собой опасные действия, если подобные выражения ненависти оставить без внимания", - сказано в заявлении.
Посольство США сообщило, что присоединяется к членам Еврейской общины Эстонии, к премьер-министру Юри Ратасу и ко всем, кто осудил этот акт и выражает поддержку правоохранительным органам Эстонии во время проведения расследования.