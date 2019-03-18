Доказано учеными: умные часы Apple Watch действительно способны диагностировать проблемы с сердцем

Однако истории в СМИ — это одно, а полноценные исследования — совершенно другое. Еще в конце 2017 года стало известно, что Apple совместно со Стэнфордским университетом проведет масштабное исследование часов Apple Watch. Тогда такие часы раздали более чем 400 000 человек во всех штатах США, пишет ixbt.com.

Исследование длилось восемь месяцев, и теперь его результаты стали достоянием общественности.

Итак, исследование показало, что часы Apple Watch действительно способны определять некоторые нарушения в работе сердца. В частности, фибрилляцию предсердий.

За время тестирование 0,5% участников, то есть около 2000 человек, получили предупреждение о том, что у них, возможно, зафиксированы проблемы в работе сердца. После обследования вышло, что в 71% случаев часы были правы. В частности, у трети из тех, кто получил предупреждение, диагностировали фибрилляцию предсердий.