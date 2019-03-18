В январе экспорт из стран Балтии больше всего вырос в Эстонии

В первом месяце этого года в Литве экспорт, по сравнению с январем прошлого года, вырос на 8% до 2,3 млрд евро, свидетельствуют данные статистической службы Евросоюза.

В Латвии экспорт вырос на 1% до 1 млрд евро, а в Эстонии – на 12% до 1,2 млрд евро.

Литовский импорт в январе, по сравнению с январем прошлого года, не изменился и составил 2,4 млрд евро, а импорт Латвии и Эстонии – увеличился соответственно на 1% до 1,2 млрд евро и на 2% до 1,3 млрд евро.