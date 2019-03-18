Власти Антальи нашли способ заставить туристов тратить больше денег

Во время предсезонного совещания представителей туриндустрии с губернатором Антальи Муниром Каралоглу были озвучены изменения, которые ждут иностранных гостей в популярном туристическом регионе Турции, пишет turizm.ru. В частности, туристов собираются в принудительном порядке выпроваживать за пределы отелей.

По словам губернатора, именно от отельеров зависит, сколько в результате потратят постояльцы на отдыхе. Теперь владельцам гостиниц необходимо переориентироваться на качественных гостей, которые интересуются не только пляжным отдыхом, но и культурой, гастрономией и другими видами туризма. На курорте необходимо решить вопрос излишнего «крена», когда отели в сезон загружены, а другая туристическая инфраструктура — улицы и рынки — простаивает. В общем, туристов нужно отвадить от круглосуточного все включено и заставить проводить свободное от пляжного отдыха время за территорией гостиниц.

Еще одно изменение коснется контролирования местных ресторанов. Власти намерены жестко бороться с участившимися случаями обмана туристов и завышения цен на услуги. Каралоглу пообещал большие штрафы заведениям, которые накручивают цены для иностранцев. Возьмутся в этом году и за анталийских таксистов. Всех «сезонных» извозчиков отправят на специальные тренинги. Власти также намерены очистить рынок от таксистов, работающих без лицензии и находящих своих иностранных клиентов в социальных сетях. Кроме того, в Турции уже начала действовать новая электронная система контроля туристических перевозок. Водителям, которые к ней не подключены, грозят внушительные штрафы.

Еще одно изменение ждет туристов непосредственно в аэропорту Антальи. Его руководство пообещало ускорить процесс обслуживания пассажиров. В частности, среднее время прохождения паспортного контроля в аэропорту теперь займет 8 секунд, а предполетного досмотра — 6 секунд.