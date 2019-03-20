«Красная секунда»: почему происходят ДТП на железной дороге и как этого избежать

При столкновении поезда с легковым автомобилем шансы выжить у находящихся в салоне машины крайне малы. По какой же причине происходят подобные аварии? Как можно не заметить приближающийся поезд? Ответы на эти и другие вопросы попытается найти новая передача о дорожном движении «Красная секунда».