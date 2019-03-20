«Красная секунда»: почему происходят ДТП на железной дороге и как этого избежать
При столкновении поезда с легковым автомобилем шансы выжить у находящихся в салоне машины крайне малы. По какой же причине происходят подобные аварии? Как можно не заметить приближающийся поезд? Ответы на эти и другие вопросы попытается найти новая передача о дорожном движении «Красная секунда».
В этом выпуске будут рассмотрены недавно произошедшие ДТП на железной дороге. Эксперты по дорожному движению и ведущий Мадис Киммель напомнят, почему при пересечении железнодорожного переезда следует быть чрезвычайно осторожным!
Смотрите передачу "Красная секунда" по средам в 20.30 на портале Rus.Postimees!