В Эстонии резко упало количество абортов

Хотя снижение абортов является одной из тем коалиционных переговоров Центристской партии, EKRE и "Отечества", на самом деле численность абортов в течение десятилетий резко упала и без вмешательства политиков, пишет сайт ERR.
С 1990 года, когда было сделано более 29 000 абортов, число этих операций ежегодно снижалось, к 2000-му году абортов было около 15 000 в год. В следующее десятилетие сокращение числа абортов продолжалось, однако уже не такими быстрыми темпами, и к 2010-му году показатель опустился до примерно 9000 абортов в год. После этого сокращение продолжалось каждый год, впервые менее 6000 абортов было сделано в 2017 году.
Следует учитывать, что в этот показатель включаются все виды абортов, в том числе и те, которые происходят не по желанию пациентки, а по медицинским показателям.