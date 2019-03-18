В Эстонии резко упало количество абортов

С 1990 года, когда было сделано более 29 000 абортов, число этих операций ежегодно снижалось, к 2000-му году абортов было около 15 000 в год. В следующее десятилетие сокращение числа абортов продолжалось, однако уже не такими быстрыми темпами, и к 2010-му году показатель опустился до примерно 9000 абортов в год. После этого сокращение продолжалось каждый год, впервые менее 6000 абортов было сделано в 2017 году.