Вышел новый роман Елены Скульской «Пограничная любовь»

Рассказ в «Пограничной любви» ведется от лица Лили (так в реальности зовут Елену близкие друзья) Скульской, которая является самым смешным, нелепым, карикатурным и фантастическим персонажем многослойного сатирического и одновременно лирического повествования. Персонаж Елены Скульской – Лиля Скульская - служит в театре (это совершенно фантасмагорическое пространство), ведет дневник, пишет пьесу, стихи... И, наконец, сочиняет сценарий о любви двух молодых людей: он живет в Таллинне, но мечтает вернуться к своим корням в Петербург, где его далекий предок служил при Петре I, возводящим город на Неве, а его избранница мечтает переехать в Эстонию, где ее пра-пра-пра-прабабка была фрейлиной Екатерины I. Задуманная прагматично, любовь петербурженки и таллиннца оказывается истинной, глубокой, и заканчивается, как и положено настоящей любви, — печально.

Роман выпущен издательством KesKus как на русском, так и на эстонском языках (перевод на эстонский – Ингрид Вельбаум-Стауб, стихи перевела Эда Ахи). Презентация книг состоится 29 марта в Союзе писателей Эстонии (Харью, 1) в 17.00, где издание можно будет приобрести по специальной цене.

Одновременно будет представлен и доступен совсем новый роман писательницы «Самсон выходит из парикмахерской», который опубликован в юбилейном номере журнала «Звезда» (№3, 2019); только что автор вернулась с празднования 95-летия журнала.

Действие обоих романов связано с неким вымышленным театром, а потому студенты театральной студии «Поэтическое содружество», которой руководит Елена Скульская, покажут отрывок из будущего спектакля «Ромео и Джульетта Макбет» (премьера состоится в рамках Международного фестиваля Head Read, полная версия – на Международном фестивале «Дни Довлатова в Таллинне»), над которым работают режиссер Мария Шорстова, композитор, автор оригинальной оперы, созданной для студийцев, Юрий Шлейфман, хореограф – лауреат Государственной премии Ольга Привис и Елена Скульская.