Мартен Фуркад больше не выступит в этом сезоне

По информации SkiChrono, Фуркад не планировал пропускать этап в Норвегии. 30-летний француз не завоевал ни одной медали на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Биатлонист впервые с 2009 года остался без наград главного турнира сезона. Французские СМИ называют возможные причины отказа Фуркада ехать в Холменколлен: желание отдохнуть и начать боле тщательную подготовку к сезону 2019/20, по окончании которого Фуркад может объявить о завершении спортивной карьеры.