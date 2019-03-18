Пн, 18.03.2019
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Мартен Фуркад больше не выступит в этом сезоне

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France's Martin Fourcade warms up at the shooting range before the mixed relay event at the IBU Biathlon World Championships in Ostersund, Sweden, on February 7, 2019. (Photo by Jonathan NACKSTRAND / AFP)

ФОТО: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Пятикратный Олимпийский чемпион Мартен Фуркад не вошел в состав сборной Франции по биатлону на этап Кубка мира в Холменколлене, который пройдет с 21 по 24 марта.

По информации SkiChrono, Фуркад не планировал пропускать этап в Норвегии. 30-летний француз не завоевал ни одной медали на чемпионате мира в шведском Эстерсунде. Биатлонист впервые с 2009 года остался без наград главного турнира сезона. Французские СМИ называют возможные причины отказа Фуркада ехать в Холменколлен: желание отдохнуть и начать боле тщательную подготовку к сезону 2019/20, по окончании которого Фуркад может объявить о завершении спортивной карьеры.

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