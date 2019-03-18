Разоблачение: пользователи iPhone платят за поездки на такси Bolt больше

Эксперимент портала Geenius доказал, что владельцы iPhone платят за поездки Bolt (прежнее название Taxify) больше, чем пользователи Android, пишет Postimees.
По данным портала, один из пяти раз пользователи iPhone были вынуждены заплатить за услугу больше, и ни разу не возникла обратная ситуация, когда больше пришлось бы заплатить пользователям Android.
В обычных ситуациях цены в приложениях одинаковые, но разница возникает, когда применяется коэффициент, который используется в те моменты, когда услугой в одном и том же районе хотя воспользоваться несколько клиентов, а оказывающих услуг машин меньше обычного.
Так иногда владельцам iPhone приходится платить даже на 40 процентов больше, чем другим. Пресс-секретарь Bolt по Центральной и Восточной Европе Карин Казе объяснила, что цена зависит от нескольких факторов, и ей сложно прокомментировать, не зная точных обстоятельств возникновения разницы в цене.
Подробнее читайте на портале Geenius.