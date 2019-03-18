Разоблачение: пользователи iPhone платят за поездки на такси Bolt больше

По данным портала, один из пяти раз пользователи iPhone были вынуждены заплатить за услугу больше, и ни разу не возникла обратная ситуация, когда больше пришлось бы заплатить пользователям Android.

В обычных ситуациях цены в приложениях одинаковые, но разница возникает, когда применяется коэффициент, который используется в те моменты, когда услугой в одном и том же районе хотя воспользоваться несколько клиентов, а оказывающих услуг машин меньше обычного.

Так иногда владельцам iPhone приходится платить даже на 40 процентов больше, чем другим. Пресс-секретарь Bolt по Центральной и Восточной Европе Карин Казе объяснила, что цена зависит от нескольких факторов, и ей сложно прокомментировать, не зная точных обстоятельств возникновения разницы в цене.