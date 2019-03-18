Видео: Парфенов выпустил первую с 2004 года серию «Намедни»

«Большинство россиян чувствуют по-настоящему „своей“ историю от времени послевоенного СССР. Тогдашняя державность - явный образец для подражания особо патриотичных элит. Так что эта эпоха - тоже прошлое, ставшее настоящим. И ее „события-люди-явления“ все чаще воспринимаются сегодня актуальными, почти вечными феноменами нашей жизни», - говорится в описании к видео.

Анонсируя запуск «Намедни» впервые с 2004 года, Парфенов пояснял, что теперь серии «Парфенона» и «Намедни» будут чередоваться. Журналист также рассказывал, что планирует осветить события 1946-1960 годов, а первый «пакет» будет состоять из шести серий. «То есть как бы нулевые серии, которые бы предшествовали тому, с чего когда-то начинался телепроект», - говорил Парфенов.

Продюсер «Парфенона» и Wylsacom Media Илья Овчаренко в феврале сообщал TJ, что весь первый блок выйдет в марте 2019 года и будет посвящен периоду с 1946-го по 1951 годы. Как и в старых выпусках, каждый эпизод будет охватывать один год из пяти заявленных.

Отвечая на вопрос в Twitter о спонсировании новых выпусков «Намедни», Овчаренко сказал, что «есть компании, которые помнят». Он отказался уточнить TJ, кто финансирует проект, но пояснил, что планов на передачу «очень много», и все зависит от того, как ее примут.

В беседе с ТАСС Овчаренко сообщал, что «Намедни» будут выходить раз в две недели. Продюсер добавил, что Парфенов планирует обратиться к истории России 1930-х годов и, возможно, к современности.

Авторская программа Леонида Парфенова «Намедни» выходила в эфир второй программы Центрального телевидения с 1990-го по 1991 год, а с 1993-го по 2004 год - на канале НТВ. Изначально это были еженедельные неполитические новости, а затем проект трансформировался в документальный цикл.

Программа перестала выходить с конца мая 2004 года в связи с увольнением Парфенова с НТВ.

Оно последовало после того, как заместитель генерального директора канала по информационному вещанию Александр Герасимов запретил давать в эфир программы "Намедни" интервью с вдовой погибшего в Катаре Зелимхана Яндарбиева, в убийстве которого обвиняли сотрудников российских спецслужб.