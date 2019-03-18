Видели ее? Полиция ведет поиски сбежавшей из дома 14-летней девочки

Вчера вечером Лагле ушла из своего дома в деревне Ристипало в волости Ряпина, к настоящему моменту о ее местонахождении ничего неизвестно.

Девочка и ранее уходила из дома на несколько дней. Например, только позавчера полицейский патруль доставил ее домой из Тарту, где она проводила время в торговом центре «Таску». Стражи порядка предполагают, что Лагле и сейчас может находиться в каком-то из торговых центров Тарту.

У пропавшей светлые волосы, она могла быть одета в черную куртку и синие джинсы. Также у нее с собой мог быть черный рюкзак.

Полиция проверила разные уездные линии, поговорили с водителями автобусов и местными жителями, но до сих пор информации о местонахождении ребенка нет. Ничем не смогли помочь полиции друзья и знакомые беглянки. Описание Лагле передано всем патрулям, поиски продолжаются.