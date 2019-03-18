Полиция сделала важное объявление по поводу фотографий на документы

Согласно планируемым МВД изменениям, ходатайствующее о документах лицо сможет представлять в полицию фото только в цифровом виде, фото на бумаге можно будет подавать полиции лишь в исключительных случаях. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что это продиктовано более высокими требованиям к качеству фотоснимков, поскольку на новые ИД-карты фотоснимки наносятся с защитными элементами.

Департамент полиции и погранохраны заключил новый договор с производителем документов, и на новых ИД-картах, которые начали выдавать в декабре прошлого года, помещаются цветные фотоснимки. Технология производства ИД-карт требует фотоснимков высокого качества, которого невозможно добиться на напечатнной на бумаге фотографии.

В то же время законопроект предусматривает все-таки и сохранение обоснованной возможности представить в полицию фотоснимок на бумаге. Насколько обстоятельства обоснованы, будет оценивать тот, кто выдает документы. В случае бумажной фотографии важно, чтобы отвечающая требованиям цифровая фотография могла бы быть достигнута путем сканирования.

Проект также предусматривает, что человек не может быть отображен на фотографии в головном уборе или с украшениями на лице.