Успейте сделать фото с сердцем в Полицейском парке!

Еще пару дней можно полюбоваться на световую инсталляцию в форме сердца в таллиннском Полицейском парке и сфотографироваться на ее фоне, сообщает управа района Кесклинн.
«Приглашаем всех жителей Таллинна и его гостей, которые хотят сфотографироваться на фоне световой инсталляции, прогуляться по Полицейскому парку в ближайшее пару дней. В следующий раз возможность сделать фото на фоне сердца появится только в следующем году», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Святящаяся фигура в виде сердца была установлена в парке к Дню Святого Валентина. Сердце планировалось оставить в парке до наступления астрономической весны. Поскольку весна наступит в эту среду вечером, 20 марта, то на следующий день инсталляцию увезут.
«Несмотря на то, что фигура в форме сердца отправится на склад, приходить в Полицейский парк стоит и в дальнейшем. Недавно мы открыли там памятник Вольдемару и Эльфриде Лендер, сыгравшим важную роль в истории Таллинна. Надеюсь, что в парках района Кесклинн в будущем будет появляться еще больше различных инсталляций и произведений искусства», - отметил Свет.