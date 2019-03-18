Успейте сделать фото с сердцем в Полицейском парке!

«Приглашаем всех жителей Таллинна и его гостей, которые хотят сфотографироваться на фоне световой инсталляции, прогуляться по Полицейскому парку в ближайшее пару дней. В следующий раз возможность сделать фото на фоне сердца появится только в следующем году», - отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Святящаяся фигура в виде сердца была установлена в парке к Дню Святого Валентина. Сердце планировалось оставить в парке до наступления астрономической весны. Поскольку весна наступит в эту среду вечером, 20 марта, то на следующий день инсталляцию увезут.