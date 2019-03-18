Парламентские фракции готовятся к переезду

Фракции Рийгикогу, распределение мест в которых существенно поменялось, готовятся к переезду, пишет RusERR.
Эстонская консервативная народная партия (EKRE) была представлена семью депутатами, а на состоявшихся выборах получила 19 мест, поэтому ей в парламенте требуется больше места. EKRE достанутся помещения Социал-демократической партии, количество мест которой снизилось с 14 до 10.
Соцдемы в свою очередь обоснуются в кабинетах не прошедшей в парламент Свободной партии.
Реформисты, центристы и отечественники останутся в прежних помещениях.