Парламентские фракции готовятся к переезду

Эстонская консервативная народная партия (EKRE) была представлена семью депутатами, а на состоявшихся выборах получила 19 мест, поэтому ей в парламенте требуется больше места. EKRE достанутся помещения Социал-демократической партии, количество мест которой снизилось с 14 до 10.