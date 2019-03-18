Посольство РФ осудило антисемитские высказывания в адрес главного раввина Эстонии

"Посольство Российской Федерации в Эстонской Республике категорически осуждает кощунственные антисемитские высказывания в адрес главного раввина Эстонии Ш.Кота. Особое негодование вызывают угрозы повторения чудовищных злодеяний гитлеровцев, уничтоживших в лагерях смерти миллионы евреев, русских, украинцев, белорусов, поляков и представителей других "неарийских" народов", - говорится в обнародованном в понедельник заявлении дипломатического представительства.

Полиция установила личность мужчины, который в минувшую субботу в центре Таллинна угрожал главному раввину Эстонии, и задержала его. Личность оскорбителя установлена — им является 27-летний мужчина. Он был задержан в воскресенье в одном из торговых центров в Таллинне. Мужчина взят под стражу на 48 часов в порядке расследования совершенного им проступка. Задержанный сознался в своем поступке. Сотрудники полиции проверяют связанную с мужчиной информацию и собирают свидетельства у него дома.