Пн, 18.03.2019
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Ночью на дорогах вероятна гололедица

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Гололед. Иллюстративное фото.

ФОТО: Birgit Itse

Ночью ожидается дождь и мокрый снег, на востоке и юго-востоке страны вероятна гололедица на дорогах, сообщает BNS со ссылкой на Департамент шоссейных дорог.

Во второй половине дня в понедельник дорожное покрытие основных и крупных шоссе Эстонии сухое, местами мокрое. Температура воздуха и температура у дорожного покрытия повсеместно плюсовая.

По прогнозу погоды вечером и ночью по территории всей страны будет идти дождь и мокрый снег, на востоке страны вероятен и снег. Температура воздуха и температура у дорожного покрытия останется преимущественног плюсовой, но в периоды прояснений на востоке и юго-востоке может опускаться оиже нуля, на дорогах вероятна гололедица.

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