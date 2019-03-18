Ночью на дорогах вероятна гололедица

Ночью ожидается дождь и мокрый снег, на востоке и юго-востоке страны вероятна гололедица на дорогах, сообщает BNS со ссылкой на Департамент шоссейных дорог.
Во второй половине дня в понедельник дорожное покрытие основных и крупных шоссе Эстонии сухое, местами мокрое. Температура воздуха и температура у дорожного покрытия повсеместно плюсовая.
По прогнозу погоды вечером и ночью по территории всей страны будет идти дождь и мокрый снег, на востоке страны вероятен и снег. Температура воздуха и температура у дорожного покрытия останется преимущественног плюсовой, но в периоды прояснений на востоке и юго-востоке может опускаться оиже нуля, на дорогах вероятна гололедица.