В соцсетях набирает популярность движение «Общая Эстония»

Вчера в социальных сетях начало набирать популярность движение «Общая Эстония» («Kõigi Eesti»), и сегодня на ее странице были опубликованы имена людей, которые воплотили эту идею в жизнь, пишет Postimees.
Группа «Общая Эстония» была создана жителями Эстонии, которые обеспокоены сложившейся ситуацией в стране. В группу входят эстоноязычные и русскоязычные люди, люди разных профессий, приехавшие на работу в Эстонию специалисты, предприниматели, женщины, мужчины, молодые, пожилые, представители различных частей эстонского общества, говорится на странице группы.
К группе присоединились более 20 000 человек, а в число ее организаторов входит более 1000 человек. Созданием страницы занимались более 20 человек.
«Движение не связано и не представляет интересы никакой партии, это гражданская инициатива людей, которых волнует происходящее в стране», - сказано на странице.