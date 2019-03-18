В соцсетях набирает популярность движение «Общая Эстония»

Группа «Общая Эстония» была создана жителями Эстонии, которые обеспокоены сложившейся ситуацией в стране. В группу входят эстоноязычные и русскоязычные люди, люди разных профессий, приехавшие на работу в Эстонию специалисты, предприниматели, женщины, мужчины, молодые, пожилые, представители различных частей эстонского общества, говорится на странице группы.

К группе присоединились более 20 000 человек, а в число ее организаторов входит более 1000 человек. Созданием страницы занимались более 20 человек.