Подозреваемый в стрельбе в Утрехте задержан

Факт задержания подтвердил на пресс-конференции в понедельник представитель нидерландской полиции, передает телерадиокомпания RTL.

Мотивы действий Таныша пока неясны.

Задержание было проведено во время спецоперации в одном из домов, штурм которого провело антитеррористическое подразделение полиции Нидерландов.

Ранее в понедельник мужчина открыл стрельбу в трамвае в Утрехте. По последним данным, в результате стрельбы погибли три человека, еще несколько человек получили ранения.

Личность Таныша, который подозревается в стрельбе, была установлена, благодаря камерам видеонаблюдения. Турецкая газета "Хюрриет" сообщила, что Таныш ранее участвовал в боевых действиях в Чеченской Республике РФ. Кроме того, его арестовывали несколько лет назад за причастность к террористической группировке "Исламское государство".