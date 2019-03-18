Глава МИД Эстонии выразил соболезнование в связи с трагедией в Утрехте

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер в понедельник выразил соболезнование близким жертв и пострадавшим в перестрелки в трамвае в Утрехте, пишет BNS.
"Выражаем соболезнование жертвам перестрелки в трамвае в Утрехте. Мы мысленно вместе с родными погибших и с пострадавшими и их близкими",- сказал Миксер.
В понедельник утром в голланском Утрехте в результате открытой в трамвае стрельбы поглибли трое и были ранены девять человек.
"В настоящий момент можем подтвердить три смерти и ранение девятерых, состояние троих тяжелое",- написал в Твиттере мэр Утрехта Ян ван Занен.