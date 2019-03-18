Спикер: парламент не может в третий раз голосовать по Брекзиту без изменений предложения о выходе

По его словам, премьер-министр не может выступить с тем же самым предложением в третий раз.

"Британское правительство не вправе передать в палату общин точно такое же предложение (по Брекзиту - ИФ) или предложение, по существу повторяющее то, по которому на прошлой неделе проводилось голосование и против которого высказались 149 парламентариев", - сказал Беркоу.

Таким образом, для проведения еще одного, третьего, голосования Мэй обязана внести изменения в предложение о выходе Британии из ЕС, пишет Independent.

Ранее стало известно, что британский парламент может во вторник проголосовать по Брекзиту, если будут шансы на поддержку соглашения.