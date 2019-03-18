Центристы в Нарве начинают кампанию против городской газеты

По словам руководителя нарвского округа партии Яны Тоом, во время предвыборной кампании они получили много критических отзывов от избирателей, как в адрес партии, так и по поводу городской газеты.

Местные центристы намерены раздавать нарвитянам наклейки с перечеркнутым логотипом этой газеты и просьбой не класть газету в почтовый ящик. Помимо этого в субботу планирутся провести акцию по сбору подписей под обращением к городскому собранию Нарвы. Также, как отметила Тоом, центристы рассчитывают и на поддержку нарвских оппозиционных сил в проведении данной кампании.