Пн, 18.03.2019
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Центристы в Нарве начинают кампанию против городской газеты

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Яна Тоом.

ФОТО: Матти Кямяря / Põhjarannik

Нарвский округ Центристской партии намерен на этой неделе развернуть кампанию против городской газеты, издаваемой на деньги из городского бюджета, пишет RusERR со ссылкой на «Актуальную камеру».

По словам руководителя нарвского округа партии Яны Тоом, во время предвыборной кампании они получили много критических отзывов от избирателей, как в адрес партии, так и по поводу городской газеты.

Местные центристы намерены раздавать нарвитянам наклейки с перечеркнутым логотипом этой газеты и просьбой не класть газету в почтовый ящик. Помимо этого в субботу планирутся провести акцию по сбору подписей под обращением к городскому собранию Нарвы. Также, как отметила Тоом, центристы рассчитывают и на поддержку нарвских оппозиционных сил в проведении данной кампании.

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