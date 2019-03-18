Эстонии стоит серьезнее бороться с загрязнением воздуха

К 2050 году Евросоюз намерен полностью декарбонизировать электроэнергетику, причем более 80% электричества должно будет вырабатываться на основе возобновляемых источников энергии, пишет RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Тот ритм, в котором мы двигаемся сейчас, недостаточен, чтобы достичь цели", – заявила вице-канцлер Министерства окружающей среды Кристи Клаас.
"Было бы хорошо, если бы государство вместе с финансовым сектором пришли на помощь. (...) Чтобы те, кто инвестируют в зеленые технологии, получали выгодные условия. Например, если фирма заключает договор, то и государство со своей стороны вкладывает в подобные проекты", – предположила Клаас.