Эстонии стоит серьезнее бороться с загрязнением воздуха

"Было бы хорошо, если бы государство вместе с финансовым сектором пришли на помощь. (...) Чтобы те, кто инвестируют в зеленые технологии, получали выгодные условия. Например, если фирма заключает договор, то и государство со своей стороны вкладывает в подобные проекты", – предположила Клаас.