Пн, 18.03.2019
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Эстонии стоит серьезнее бороться с загрязнением воздуха

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Загрязнение воздуха. Иллюстративное фото.

ФОТО: Anupam Nath/AP

К 2050 году Евросоюз намерен полностью декарбонизировать электроэнергетику, причем более 80% электричества должно будет вырабатываться на основе возобновляемых источников энергии, пишет RusERR со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Тот ритм, в котором мы двигаемся сейчас, недостаточен, чтобы достичь цели", – заявила вице-канцлер Министерства окружающей среды Кристи Клаас.

"Было бы хорошо, если бы государство вместе с финансовым сектором пришли на помощь. (...) Чтобы те, кто инвестируют в зеленые технологии, получали выгодные условия. Например, если фирма заключает договор, то и государство со своей стороны вкладывает в подобные проекты", – предположила Клаас.

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