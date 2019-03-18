Власти хотят создать центр стратегического анализа по борьбе с отмыванием денег

По словам министра финансов Тоомаса Тынисте, комиссия обсудила предложения, выработанные экспертными группами на основании рапорта, представленного комиссии в конце прошлого года.

"Одним из самых важных решений было создание центра стратегического мониторинга и анализа. Как показали и уроки прошлого, аналитический потенциал является одним из ключевых вопросов успешного воспрепятствования отмыванию денег наряду с международным сотрудничеством и инфообменом,- сказал Тынисте. - Центр получит доступ к базам данных и регистрам различных учреждений, и очень важным компонентом станет именно разработка инфотехнологических решений".

Другим важным разделом предложением, который обсудила комиссия, вновь были меры по снижению риска поставщиков услуг виртуальной валюты, которые помогли бы справиться с новыми международными угрозами и избежать нанесения ущерба международному цифровому имиджу Эстонии. Относительно предоставления лицензий рассматривалось повышение госпошлины, ежегодные лицензионные взносы, установление требований к месту расположения штаб-квартир и физичесчки расположенных в Эстонии предприятий, изучение прошлого владельцев и внедрение требований об уведомлении.