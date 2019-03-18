Власти хотят создать центр стратегического анализа по борьбе с отмыванием денег

Правительственная комиссия по воспрепятствованию отмыванию денег и финансированию терроризма в понедельник приняла решение о формировании центра стратегического анализа, который будет действовать при бюро данных по отмыванию денег, сообщает BNS.
По словам министра финансов Тоомаса Тынисте, комиссия обсудила предложения, выработанные экспертными группами на основании рапорта, представленного комиссии в конце прошлого года.
"Одним из самых важных решений было создание центра стратегического мониторинга и анализа. Как показали и уроки прошлого, аналитический потенциал является одним из ключевых вопросов успешного воспрепятствования отмыванию денег наряду с международным сотрудничеством и инфообменом,- сказал Тынисте. - Центр получит доступ к базам данных и регистрам различных учреждений, и очень важным компонентом станет именно разработка инфотехнологических решений".
Другим важным разделом предложением, который обсудила комиссия, вновь были меры по снижению риска поставщиков услуг виртуальной валюты, которые помогли бы справиться с новыми международными угрозами и избежать нанесения ущерба международному цифровому имиджу Эстонии. Относительно предоставления лицензий рассматривалось повышение госпошлины, ежегодные лицензионные взносы, установление требований к месту расположения штаб-квартир и физичесчки расположенных в Эстонии предприятий, изучение прошлого владельцев и внедрение требований об уведомлении.
Министр сказал также, что в рабочих группах обсуждали и создание учреждения по общему надзоры за воспрепятствованием отмыванию денег и финансированию терроризма на уровне ЕС. "Созданию такого учреждениея была выражена поддержка при условии, что оно не ограничится ролью так называемого надзора за надзором, а будет иметь и сбственные полномочия для принятия решений»,- подчеркнул министр.