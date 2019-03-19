Кличко предложили десятки миллионов долларов за возвращение на ринг

По информации Lenta.ru, платформа предлагает Кличко 80 миллионов долларов за три боя. Один из них должен состояться в Германии, в соперниках предполагается боец из топ-10 мирового рейтинга. Второй и третий DAZN хочет организовать на лондонском стадионе «Уэмбли», а соперниками украинца станут Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри.

Отмечается, что стриминговый сервис просит Кличко определиться до конца марта, чтобы начать переговоры о поединках.

В январе украинский боксер опроверг слухи о том, что он собирается возобновить карьеру. В сообщении журналисту Sports Illustrated спортсмен написал, что это «фейковые новости».