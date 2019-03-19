Отъявленный преступник решил вооружить подростковую банду из Ласнамяэ
Двое совершеннолетних преступников пытались убедить молодежную банду из Ласнамяэ вступить в мир оружия, наркотиков и сведения счетов в криминальных кругах. Предотвратить худший вариант развития событий помог обратившийся в полицию молодой человек, которого компания, по сути, поработила, пишет Postimees.
В августе прошлого года в СМИ и в социальных сетях появились кадры сведения счетов между подростками, которых окрестили бандой Канути: в Пирита на территории возле Клоостриметса подростки сняли на видео, как один из них жестоко избивает худенького парня под крики и поощрения других.
Ролик, вывешенный в соцсети ВКонтакте, шокирует, однако это была лишь часть ужасающих событий, которые произошли в тот день с 18-летним Каупо (имя изменено).
Со школьной парты в рабы
«Я, в сущности, был рабом», - рассказывал Каупо полицейским на следующий день после травмировавших его событий.
Молодой человек переехал в Таллинн в сентябре 2017 года и начал учиться в профессиональном училище.
С Кертом Кензапом (31) он познакомился совершенно случайно. Спросил у него на улице сигарету, завязался разговор, так и подружились. Решили дальше общаться. В квартире Кензапа в Ласнамяэ начали вместе курить коноплю, пить и устраивать вечеринки.
Через нового знакомого Каупо попал в еще более подозрительную компанию. Учеба отошла на задний план. Непосредственно перед летом 2018 года молодого человека исключили из училища, и так он остался без комнаты в общежитии.
Услышав, что друг может остаться под открытым небом, Кензап предложил Каупо переехать к нему. Намерения, на первый взгляд, были благими: мужчина даже обещал найти ему работу.
Однако после переезда к новому другу Каупо стал как Золушка: подросток был вынужден выполнять работу по дому и стал мальчиком на побегушках, который приносил клиентам наркотики.
Однако главной целью Кензапа было использовать чистые личные данные Каупо. Например, он отобрал у молодого человека банковскую карту и пытался провернуть с ней различные схемы: скупать криптовалюту на черном рынке или заказывать наркотики по интернету.
После четырех месяцев страданий Каупо решил, что с него довольно: однажды он закрыл банковский счет и сбежал. К сожалению, молодой человек не знал, что в тот момент на его счету были деньги, которые принадлежали сообщнику Кензапа Стену Клазеру (59).
Клазер был опасным человеком со связями в преступном мире. Незадолго до этого он отсидел срок в финской тюрьме за оборот амфетамина в крупных размерах и был освобожден досрочно. Кензап боялся его, поэтому ему позарез было нужно вернуть деньги со счета Каупо.
Кензап пообещал Каупо, что отдаст ему оставшиеся в квартире вещи. Договорились, что встретятся 30 июля возле сада Канути.
Когда молодой человек пришел на место, с Кензапом было пятеро молодых людей, четверо из них - несовершеннолетние. Участники так называемой ласнамяэской молодежной банды, о которой СМИ к тому моменту уже писали в связи с ограблением в вируском McDonald’ s. Каупо понял, что произойдет.
Спортивная сумка, набитая оружием
Летом общественность шокировали молодежные банды, которые беспрепятственно совершали жестокие преступления - избиения и грабежи. Все это в публичных местах в центре Таллинна и в Ласнамяэ. Прежде всего, это были проблемные подростки, большинство из них из детдома или из спецшколы.
Из уголовного дела, расследование которого было завершено в феврале этого года, следует, что Кензап познакомился с членами банды в начале 2018 года. Мужчина предложил им свою квартиру для организации вечеринок. Почти каждый день пили и употребляли коноплю и амфетамин, соседи то и дело жаловались.
Кензап был значительно старше и опытнее подростков. На него смотрели снизу вверх, его авторитет среди подростков рос с каждым днем.
Единственным совершеннолетним в этой компании был Алексей Васильев (21), с которым Postimees встречался в прошлом году в тюрьме (см. статью от 22.11.2018, "Titena vangi, põnnina vargaks, suurena jõuku").
Васильев рассказал полиции, что Кензап хвастался своими знакомствами в криминальном мире.
Знакомства Кензапу на самом деле обеспечивал именно Клазер. Кензап приобретал все больше власти над молодежью, а сам он находился под влиянием Клазера.
59-летний Клазер и сам время от времени приходил в квартиру Кензапа и употреблял вместе с молодежью наркотики. «Он курил так много конопли, что другой бы от этого умер», - вспоминает Васильев.
Однажды Клазер принес в квартиру загадочную сумку. Все подростки как один утверждали в полиции, что в этой сумке было оружие: обрез, пистолет, винтовка, большое количество патронов и бронежилет.
Преступник, развлекая подростков, выстрелил из винтовки из окна по окно соседнего многоквартирного дома. Ничего не подозревавшая жительница проснулась наутро и обнаружила в окне и в стене подозрительную дыру. Это подтверждает возбужденное в июле дело о проступке и найденная в квартире жительницы пуля.
Почему Клазер продемонстрировал подросткам оружие? Как сообщается, мужчина знал наркодилера в Пярну, которого можно было ограбить. Эту идею он и предложил подросткам. В сущности, он хотел создать собственную ударную группу.
После первого предложения подростки все же не начали действовать. Однако они были воодушевлены и находились в шаге от того, чтобы с более легких преступлений перейти на новый уровень в своей преступной «карьере».
Наручниками к батарее
Вернемся в сад Канути в день 30 июля. Несмотря на то, что Каупо, как утверждается, задолжал Клазеру 800 евро, тот требовал от молодого человека 2000 евро. С места встречи компания двинулась в находящийся поблизости скейт-парк, где Кензап впервые избил жертву.
«Ударов было по меньшей мере 20-30, - говорит Каупо. - Другие стояли рядом и смеялись».
Кензап отобрал у жертвы телефон. Каупо заставили весь день бегать с компанией. Никто не удерживал его насильно, но ему неоднократно было сказано: если он убежит, его снова изобьют, и это будет гораздо более жестоко.
После полудня компания оказалась на лесной тропинке у пиритаского монастыря. Кензап велел Каупо выбирать, с кем он будет драться: с ним или с одним несовершеннолетним из компании. Каупо выбрал подростка.
17-летний парень снова избил Каупо. Жертва не сопротивлялась. Избиение происходило под одобрительные крики. Потерпевшего несколько раз поднимали, чтобы снова положить его на лопатки. В конце концов молодой человек потерял сознание.
Один за другим мучители делали фотографии, позируя рядом с находившейся в беспамятстве жертвой. Кензап позирует на фото, поставив ногу на голову Каупо. По словам потерпевшего, люди проходили мимо, не обращая внимания на жестокую расправу.
Затем компания вместе с избитым Каупо, который был весь в крови и в синяках, поехала на квартиру Кензапа.
Подростка приковали наручниками к батарее.
"Я тебе уши отрежу", - угрожал Кензап.
"Я думал, что меня там убьют", - вспоминает Каупо.
Позже в квартиру явился и Клазер, который велел молодому человеку обзвонить друзей, знакомых и членов семьи и просить у них деньги.
В конце концов Каупо заперли в жилой комнате, но наручники с него сняли. Компания отправилась в центр города. Молодому человеку пригрозили, что, если он попытается сбежать, ему будет худо.
Спустя несколько минут после ухода компании, Каупо выпрыгнул из окна квартиры на втором этаже, заказал такси, поехал к другу и позвонил в полицию.
Правоохранительные органы отреагировали крупными силами, потому что, согласно сообщению, в квартире было по меньшей мере одно огнестрельное оружие. В 5.30 утра полиция выломала дверь в квартиру. В тот момент там находилось десять подростков, совершеннолетними были только Васильев и Кензап.
Задержанные подростки позже снимали себя в полицейской машине и загружали видео в социальные сети, как это было сделано и с видео с избиением.
Как утверждается, Клазер непосредственно перед побегом Каупо вынес сумку с оружием из квартиры, поэтому полиции и не удалось его найти. Клазер отрицал наличие оружия, единственное доказательство - пуля, пробившая окно соседнего дома.
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