Отъявленный преступник решил вооружить подростковую банду из Ласнамяэ

В августе прошлого года в СМИ и в социальных сетях появились кадры сведения счетов между подростками, которых окрестили бандой Канути: в Пирита на территории возле Клоостриметса подростки сняли на видео, как один из них жестоко избивает худенького парня под крики и поощрения других.

Ролик, вывешенный в соцсети ВКонтакте, шокирует, однако это была лишь часть ужасающих событий, которые произошли в тот день с 18-летним Каупо (имя изменено).

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«Я, в сущности, был рабом», - рассказывал Каупо полицейским на следующий день после травмировавших его событий.

Молодой человек переехал в Таллинн в сентябре 2017 года и начал учиться в профессиональном училище.

С Кертом Кензапом (31) он познакомился совершенно случайно. Спросил у него на улице сигарету, завязался разговор, так и подружились. Решили дальше общаться. В квартире Кензапа в Ласнамяэ начали вместе курить коноплю, пить и устраивать вечеринки.

Через нового знакомого Каупо попал в еще более подозрительную компанию. Учеба отошла на задний план. Непосредственно перед летом 2018 года молодого человека исключили из училища, и так он остался без комнаты в общежитии.

Услышав, что друг может остаться под открытым небом, Кензап предложил Каупо переехать к нему. Намерения, на первый взгляд, были благими: мужчина даже обещал найти ему работу.

Однако после переезда к новому другу Каупо стал как Золушка: подросток был вынужден выполнять работу по дому и стал мальчиком на побегушках, который приносил клиентам наркотики.

Однако главной целью Кензапа было использовать чистые личные данные Каупо. Например, он отобрал у молодого человека банковскую карту и пытался провернуть с ней различные схемы: скупать криптовалюту на черном рынке или заказывать наркотики по интернету.

После четырех месяцев страданий Каупо решил, что с него довольно: однажды он закрыл банковский счет и сбежал. К сожалению, молодой человек не знал, что в тот момент на его счету были деньги, которые принадлежали сообщнику Кензапа Стену Клазеру (59).

Клазер был опасным человеком со связями в преступном мире. Незадолго до этого он отсидел срок в финской тюрьме за оборот амфетамина в крупных размерах и был освобожден досрочно. Кензап боялся его, поэтому ему позарез было нужно вернуть деньги со счета Каупо.

Члены ласнамяэской подростковой банды подтвердили, что Стен Клазер (на фото) показывал им огнестрельное оружие и предложил пойти ограбить наркодилера. ФОТО: Mati Hiis/Õhtuleht

Кензап пообещал Каупо, что отдаст ему оставшиеся в квартире вещи. Договорились, что встретятся 30 июля возле сада Канути.

Когда молодой человек пришел на место, с Кензапом было пятеро молодых людей, четверо из них - несовершеннолетние. Участники так называемой ласнамяэской молодежной банды, о которой СМИ к тому моменту уже писали в связи с ограблением в вируском McDonald’ s. Каупо понял, что произойдет.

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