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Медведева и Самодурова откатали контрольные тренировки чисто, Загитова упала

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Алина Загитова

ФОТО: Nina Zotina / Sputnik

Сегодня российские фигуристки Алина Загитова, Евгения Медведева и Софья Самодурова провели тренировку на чемпионате мира-2019 в японской Сайтаме, передает sports.ru.

Загитова выполнила 17 одиночных прыжков и пять каскадов, допустив только одно падение при выполнении тройного риттбергера. Во время проката произвольной программы спортсменка выполнила все запланированные элементы без падений.

Медведева суммарно выполнила десять одиночных прыжков и шесть каскадов, не допустив ни одного падения в короткой программе.

Софья Самодурова выполнила восемь одиночных прыжков, также не допустив падений.

Короткая программа у женщин на ЧМ-2019 пройдет 20 марта.

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