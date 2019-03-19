Медведева и Самодурова откатали контрольные тренировки чисто, Загитова упала

Загитова выполнила 17 одиночных прыжков и пять каскадов, допустив только одно падение при выполнении тройного риттбергера. Во время проката произвольной программы спортсменка выполнила все запланированные элементы без падений.

Медведева суммарно выполнила десять одиночных прыжков и шесть каскадов, не допустив ни одного падения в короткой программе.

Софья Самодурова выполнила восемь одиночных прыжков, также не допустив падений.