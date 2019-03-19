Медведева и Самодурова откатали контрольные тренировки чисто, Загитова упала

Сегодня российские фигуристки Алина Загитова, Евгения Медведева и Софья Самодурова провели тренировку на чемпионате мира-2019 в японской Сайтаме, передает sports.ru.
Загитова выполнила 17 одиночных прыжков и пять каскадов, допустив только одно падение при выполнении тройного риттбергера. Во время проката произвольной программы спортсменка выполнила все запланированные элементы без падений.
Медведева суммарно выполнила десять одиночных прыжков и шесть каскадов, не допустив ни одного падения в короткой программе.
Софья Самодурова выполнила восемь одиночных прыжков, также не допустив падений.
Короткая программа у женщин на ЧМ-2019 пройдет 20 марта.