Фергюсон, Гвардиола, Лобановский и Анчелотти вошли в топ-10 лучших клубных тренеров в истории

В тройку также вошли экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон и бывший тренер «Милана» Арриго Сакки.

При составлении рейтинга учитывались достижения тренеров с клубами, их наследие, личные качества, продолжительность карьеры и оказанное влияние.

Из действующих специалистов в топ-10 вошли лишь двое – Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Карло Анчелотти («Наполи»).

1. Ринус Михелс (Голландия)

2. Алекс Фергюсон (Шотландия)

3. Арриго Сакки (Италия)

4. Йохан Кройфф (Голландия)

5. Пеп Гвардиола (Испания)

6. Валерий Лобановский (СССР, Украина)

7. Эленио Эррера (Аргентина, Франция)

8. Карло Анчелотти (Италия)

9. Эрнст Хаппель (Австрия)