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Фергюсон, Гвардиола, Лобановский и Анчелотти вошли в топ-10 лучших клубных тренеров в истории

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FILE PHOTO: Soccer Football - Saint-Etienne v Manchester United - UEFA Europa League Round of 32 Second Leg - Stade Geoffroy-Guichard, Saint-Etienne, France - 22/2/17 Sir Alex Ferguson in the stands Action Images via Reuters / Andrew Boyers/File Photo

ФОТО: ANDREW BOYERS / REUTERS

Бывший главный тренер «Аякса» и «Барселоны» Ринус Михелс признан лучшим тренером в истории клубного футбола по версии France Football.

В тройку также вошли экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон и бывший тренер «Милана» Арриго Сакки.

При составлении рейтинга учитывались достижения тренеров с клубами, их наследие, личные качества, продолжительность карьеры и оказанное влияние.

Из действующих специалистов в топ-10 вошли лишь двое – Пеп Гвардиола («Манчестер Сити») и Карло Анчелотти («Наполи»).

1. Ринус Михелс (Голландия)

2. Алекс Фергюсон (Шотландия)

3. Арриго Сакки (Италия)

4. Йохан Кройфф (Голландия)

5. Пеп Гвардиола (Испания)

6. Валерий Лобановский (СССР, Украина)

7. Эленио Эррера (Аргентина, Франция)

8. Карло Анчелотти (Италия)

9. Эрнст Хаппель (Австрия)

10. Билл Шенкли (Шотландия)

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