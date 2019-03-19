Яна Тоом - Марту Хельме: «Конечно, вы нацисты!»

Журналисты «Радара» встретились с Тоом после собрания правления Центристской партии, которое в свете коалиционных переговоров было значительно эмоциональнее, чем когда-либо раньше.

«Я выходила из дома Стенбока, и там стояло семейство Хельме. Старший Хельме радостно крикнул: „Ну что, тоже скажешь мне в лицо, что мы нацисты?“ Я ответила, что, конечно, вы нацисты. На что он ответил, - и это абсолютный детский сад - что в таком случае я русская шовинистка», - рассказала Яна Тоом.

Если Раймонд Кальюлайд решил выйти из правления партии, то Тоом, по ее словам, не хочет лишать себя возможности голосовать против. Однако за стол коалиционных переговоров она не сядет.